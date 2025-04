Quadrilha com pai e filho que furtavam joias é presa

Cinco integrantes de um quadrilha de furtos de correntinhas, jóias, relógios e celulares, foram presos numa operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Entre eles, estão um pai, de 40 anos, e o filho, de 18. A operação de combate a furtos na região centro-sul de Belo Horizonte foi batizada “Latro Auri”.

Segundo o delegado Marlon Pacheco, da 3ª Delegacia Sul da capital, entre os furtos apurados estão um que teve como vítima um desembargador, no início deste ano, no Bairro de Lourdes, além de outros na mesma área e no Belvedere.

“Cumprimos nesse início de semana, dois mandados de prisão preventiva, realizamos dois flagrantes e nesta terça-feira, mais uma prisão, de um receptador. recuperamos veículos, avaliados em R$ 500 mil, que foram adquiridos com dinheiro desses crimes, ou seja, a venda de joias, relógios e celulares roubados”, diz Pacheco.

As prisões ocorreram no Aglomerado da Serra, a base da quadrilha. “E a maioria dos crimes foram realizados com violência, ou seja, com agressões às vítimas”, afirma o delegado.

Segundo Marlon Pacheco, os cinco presos responderão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

“Os criminosos escolhiam, na maioria dos casos, idosos. Assim, eles avistavam as joias que lhe interessavam e passavam a seguir as vítimas, fosse dentro de supermercado, em shoppings, galerias de lojas, nas ruas. São especializados em roubos de joias. Tinham, inclusive, um receptador específico”, conta o policial.

Nesta terça-feira (29/4), foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Além das joias, relógios e celulares, foram apreendidos, segundo o Major Campos, da Polícia Militar, R$ 62 mil em dinheiro. “Esse dinheiro estava com apenas uma pessoas, o receptador”.

A operação começou em janeiro e não tem prazo para terminar. “Será ininterrupta", diz o militar, que pede a colaboração da população de um modo geral.

“O que aconselhamos à população é que evite sair à rua com joias e relógios à mostra, assim como aparelhos celulares. Assim, o cidadão ou cidadã estará chamando menos a atenção desses criminosos”, afirma ele.

Num levantamento feito pela Polícia Civil, segundo o delegado, os cinco integrantes da quadrilha que foram presos até o momento têm passagens pela polícia.