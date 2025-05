Pesquisadora brasileira vence "Oscar Verde" por defesa de onças-pintadas

A pesquisadora brasileira Yara Barros é uma das ganhadoras do Prêmio Whitley 2025, conhecido como Oscar Verde ou Oscar da Conservação. A bióloga foi premiada na noite desta quarta-feira (30/4) pelo trabalho em defesa das onças-pintadas no Parque Nacional do Iguaçu.

Yara se dedica há cerca de 30 anos à preservação da biodiversidade na região e é coordenadora do Projeto Onças do Iguaçu, que promove pesquisas e monitoramento da espécie, além de projetos de educação ambiental para populações locais. Entre os objetivos, estão evitar a caça e os riscos de atropelamento aos grandes felinos, além de preservar o habitar natural das espécies. Além da onça-pinta, a cientista tem trabalho importante na preservação das araras-azuis.

Bióloga e doutora em zoologia, Yara é ainda pesquisadora associada do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais (Pró-Carnívoros). A organização atua na preservação das espécies de mamíferos carnívoros e seus respectivos habitats.

Além do Prêmio Whitley, a brasileira foi eleita uma das pesquisadoras mais influentes do mundo com o prêmio WINGS Women of Discovery 2025.

Nas redes sociais, a organização do Whitley afirmou que, com a premiação, Yara e o Instituto Pró-carnívoros vão poder treinar mais de 250 interessados em todo o Brasil, Argentina e Paraguai para mediação de conflitos, além de alcançar mais de 2.000 pessoas com engajamento criativo da comunidade e realizar um censo das onçar no Iguaçu.

Em 2024, outra brasileira foi premiada com a "estatueta" da conservação ambiental: Fernanda Abra, a coordenadora do Projeto Reconecta. A organização que constrói pontes de cobertura sobre rodovias da Amazônia e monitora animais do bioma para mitigar casos de atropelamento das espécies nas estradas.