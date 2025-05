Serviço Geológico prevê inundações na região Norte, mas cheias não devem superar recorde

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou, nesta quarta-feira (30/4), o 2º Alerta de Cheias da Bacia do Amazonas de 2025, com previsão de inundações na região, incluindo os rios Negro, Solimões e Amazonas, com pico previsto para meados de junho. As cidades de Manaus, Manacapuru e, especialmente, Itacoatiara estão em alerta máximo, com previsões que indicam alta probabilidade de inundação severa.

O evento reuniu diversas entidades, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Defesa Civil Estadual e Municipal de Manaus, para fornecer informações antecipadas para a população e órgãos públicos, visando à preservação de vidas e à mitigação dos impactos causados tanto por cheias quanto vazantes — ou baixas — extremas.

Leia também: Novo alerta de chuvas fortes em vários estados e no DF

Segundo a diretora de hidrologia e gestão territorial do SGB, Alice Castilho, as projeções indicam que os níveis devem ficar entre 1m e 1,2m abaixo da máxima registrada em 2021 para Manaus e Manacapuru, e entre 60cm a 80cm para Itacoatiara e Parintins. Para o pesquisador da gerência de hidrologia do SGB, André Martinelli, apesar de não chegar a ser um recorde histórico, a cheia de deste ano é “grande” e “de impacto”.

Martinelli destacou que a previsão para o Rio Negro, que afeta diretamente Manaus, é de uma alta de 28,91 metros — acima da cota de inundação de 27,5m. Há, ainda, uma probabilidade de 42% de que o rio supere a cota de inundação severa (29m).

As cidades sob maior risco, porém, são Manacapuru — que pode ser afetada pelo Rio Solimões — e Itacoatiara — possivelmente atingida pelo Rio Amazonas. A previsão para o Solimões é de 19,63m (acima da cota de inundação, de 19,6m), com 53% de chance de inundação severa.

O rio Amazonas, por sua vez, é considerado mais crítico, com previsão de 14,57m de alta, superando a cota de inundação de 14,2m. A probabilidade de Itacoatiara inundar severamente é de 94%. As três cidades sob alerta máximo, junto com Parintins, abrigam um total de 2,3 milhões de pessoas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular