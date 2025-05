Presidiário marca encontro em saída temporária e sofre tentativa de homicídio

Polícia encontrou arma, celular e cartuchos calibre 38 com a vítima - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um detento em saída temporária, de 28 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao marcar um encontro na noite dessa quarta-feira (30/4), no bairro Limoeiro, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que marcou o encontro com uma mulher com quem conversava pelas redes sociais. Ao chegar no local combinado, ele foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, que fizeram diversos disparos.

A vítima revidou com três tiros e fugiu. Na fuga, ela bateu o veículo contra um poste.

O homem foi atendido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou três disparos, sendo um de raspão na cabeça e um em cada braço.

Ainda segundo a PM, a vítima está em saída temporária do sistema prisional e seria reintegrado nos próximos dias.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. A polícia recolheu a arma da vítima, um celular e cartuchos de calibre 38.