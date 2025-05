Onça-pintada ataca cachorro que dormia em quintal de casa em Mato Grosso

Circula nas redes sociais, desde quarta-feira (30/4), um vídeo que mostra o momento em que uma onça-pintada entra na área externa de uma casa em Mato Grosso e ataca um cachorro que dormia. O episódio teria ocorrido, de acordo com portais locais, na noite do último domingo (27/4), em União do Sul, a cerca de 645 km de Cuiabá. Leia também: O que deve acontecer com onça que teria atacado caseiro https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

As imagens foram capturadas por câmeras de segurança da residência e mostram o felino circulando o ambiente antes de se aproximar do animal doméstico que estava deitado, aparentemente dormindo. No momento do ataque, que segundo o horário registrado, ocorreu por volta das 22h47. O cachorro se debate, late e grita.

Menos de um minuto depois, a onça deixa o quintal, sem levar o corpo do animal de estimação. Ele fica imóvel e silencioso no mesmo lugar deixado pela onça.