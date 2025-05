Suspeito de envolvimento na morte de brasileira no Japão é preso

A polícia japonesa prendeu neste sábado (3/5) um homem, sob suspeita de incêndio criminoso no apartamento onde o corpo da brasileira Amanda Borges, 30 anos, foi encontrado. A informação foi divulgada pela emissora estatal japonesa NHK.

Amanda Borges, goiana de 30 anos, foi encontrada morta na madrugada da última quinta-feira (1º/5) em um apartamento na cidade de Narita. A prisão do suspeito, que residia no mesmo apartamento onde o corpo foi achado, levanta novas questões sobre as circunstâncias da morte da brasileira. De acordo com a polícia japonesa, o acusado teria percebido o início de um incêndio no interior do imóvel, mas optou por sair do local sem acionar as autoridades ou tentar conter as chamas, que se alastraram.

A relação entre Amanda Borges com o suspeito ainda é desconhecida e está sendo investigada pelas autoridades japonesas. A polícia trabalha para esclarecer se o incêndio tem ligação direta com a morte da brasileira.