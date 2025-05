Brasileira é encontrada morta no Japão; família quer trazer corpo para Goiás

A brasileira Amanda Borges da Silva, natural de Caldazinha (GO), foi encontrada morta no Japão. Segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás, a causa da morte ainda não foi esclarecida. A família da jovem busca apoio para o traslado do corpo ao Brasil.

Até o momento, o Itamaraty não se manifestou sobre o caso nem confirmou a data da morte. O órgão foi contatado pelo Correio, mas não retornou até a publicação desta matéria.

Em nota, a Prefeitura de Caldazinha lamentou a perda, descrevendo Amanda como “uma jovem cheia de sonhos, querida por todos”. O gabinete estadual informou ainda que os familiares já iniciaram o processo para solicitar auxílio funerário destinado a goianos falecidos no exterior.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, amigos homenagearam Amanda, que era fã de Fórmula 1 e havia publicado registros do GP do Japão, realizado em 6 de abril. “Prometo nunca te esquecer, minha cara amiga. Olhe por nós aí de onde estiver”, escreveu um dos seguidores.

A publicação segue aberta para manifestação das autoridades envolvidas.