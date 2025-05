Incêndio atinge galpão no bairro da Liberdade próximo à escola infantil

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro da Liberdade na manhã desta terça-feira (6/5). O Corpo de Bombeiros de São Paulo atua para conter as chamas no local, que fica próximo a uma escola de ensino infantil, o CEI Pedacinho do Céu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não há informações de pessoas feridas. A escola localizada próxima ao incêndio foi evacuada por questões de segurança. O Correio entrou em contato com as autoridades locais e aguarda mais informações.

*Matéria em atualização