"Meus filhos eram minha vida", diz mãe de crianças envenenadas no MA

Miriam Lira Rocha, mãe das duas crianças que morreram após consumirem um ovo de Páscoa envenenado, pediu justiça em entrevista ao programa Fantástico, neste domingo (4/5). A principal suspeita do crime é Jordélia Pereira Barbosa, que teria planejado o envenenamento como forma de vingança pessoal. “Sei que não vou ter meus filhos de volta, mas… vai ter um alívio, porque foram duas vidas inocentes que ela (Jordélia) tirou”, disse Miriam.

Ela contou também que vivia exclusivamente para os filhos, Evely, de 13 anos, e Luís Fernando, de 7. “Meus filhos eram minha vida. Éramos só eu e eles”, disse. Além disso, Miriam ainda relatou que sofria ameaças de Jordélia, ex-companheira do atual namorado, Antônio Alves Barbosa Filho. “Ela dizia que eu ia pagar o preço. Que era para eu sair enquanto era tempo.

O passo a passo do crime

Segundo a investigação, Jordélia viajou cerca de 400 quilômetros de Santa Inês até Imperatriz, no Maranhão, para executar o plano. Aproveitando o período da Páscoa, quando presentes como ovos de chocolate são comuns, ela comprou o produto em uma loja de shopping, hospedou-se em um hotel e contratou um serviço de entrega para levá-lo até a casa de Miriam. O passo a passo do crime foi divulgado na reportagem do Fantástico.

As imagens de segurança mostram o momento da compra do ovo. Após a entrega, Miriam e os filhos consumiram o chocolate. Evely e Luís Fernando não resistiram. A polícia afirma que o objetivo era atingir Miriam, mas as crianças acabaram sendo as vítimas.

Segundo o Fantástico, Jordélia ainda ligou para confirmar a chegada do presente. “Ela perguntou se eu tinha recebido a encomenda. Eu disse que sim e perguntei de quem era. Ela respondeu apenas que eu saberia”, contou a mãe. Miriam acreditou que o ovo havia sido enviado por seu companheiro.

As autoridades também investigam uma tentativa anterior. Jordélia teria se disfarçado para tentar envenenar Miriam em seu local de trabalho, alegando oferecer uma degustação de chocolates. “Soube pelas minhas colegas. Elas foram até ela, mas eu, por sorte, não fui”, lembrou.

Jordélia foi presa quando voltava para o município onde reside. Ela foi indiciada pelos crimes de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Foram encontradas com ela perucas, além de chocolate granulado.