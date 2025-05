Passageiro morre esmagado ao ficar preso em linha do metrô

Um homem morreu esmagado ao ficar preso entre a plataforma e a porta do trem do metrô, em São Paulo, nesta terça-feira (6/5). O episódio aconteceu por volta das 8h, em um dos pontos da Linha 5-Lilás do metrô, na Zona Sul da capital paulista. O acidente ocorreu no horário de pico, quando as plataformas se encontravam movimentadas. A ViaMobilidade, responsável por administrar a linha, confirmou a morte. A vítima era um homem de 35 anos. Porém, não foi devidamente identificado.

Segundo relato de passageiros, assim como informa a CNN Brasil, o homem acabou arrastado pelo trem ao ficar preso. No momento do ocorrido, muitas das testemunhas pediam pela parada do veículo, em prantos. De acordo com os presentes, o sensor de segurança da porta da plataforma não funcionou. Em nota, a ViaMobilidade afirma o contrário. Além de lamentar a morte, constatou que "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas".

A porta localizada na plataforma, fixa, serve como proteção. Ela impede o acesso do passageiro aos trilhos. Principalmente, quando o trem não se encontra parado na estação. Quando as portas do veículo são fechadas, as da plataforma fazem o mesmo. Há, portanto, um vão entre ambas as portas. Nesse espaço, o passageiro ficou preso.

Um aviso sonoro é soado quando as portas dos vagões estão para fechar. Existem sensores de segurança em ambas: tanto do trem, quanto da plataforma. Quando não são fechadas corretamente, se abrem de novo. Aparentemente, porém, não foi isso o que aconteceu.

Vale destacar, além disso, que esta não é o primeiro episódio desse gênero. No último mês de março, uma mulher também ficou presa no espaço entre as portas de um trem na Linha 2-Verde, na estação Vila Prudente, na Zona Leste paulistana. Ela, todavia, ao contrário da vítima mais recente, escapou com vida.

Veja a nota publicada pela ViaMobilidade:

"É com profundo pesar que a ViaMobilidade confirma a morte de um passageiro após um acidente ocorrido por volta das 8h de hoje na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. Mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no vão entre as portas do trem e da plataforma. Neste momento, a concessionária busca confirmar a identidade da vítima para prestar suporte à família e já registrou Boletim de Ocorrência."