Gás de cozinha fica mais caro no DF a partir desta terça-feira (6/5)

O gás de cozinha vai pesar ainda mais no bolso dos moradores do Distrito Federal a partir desta terça-feira (6/5). Segundo o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do DF (Sindvargas), o aumento previsto deve ultrapassar 10%, o que significa cerca de R$ 10 a mais para o consumidor final. Esse é o terceiro reajuste neste ano.

De acordo com a pesquisa semanal mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão de 13kg em Brasília está em R$ 100,77. Com o aumento anunciado, o valor pode ultrapassar R$ 110, dependendo do revendedor.

Segundo o Sindvargas, os reajustes têm sido promovidos pelas distribuidoras engarrafadoras, que justificam as mudanças com base na nova política comercial da Petrobras. Desde 2023, parte do volume ofertado no mercado interno tem sido vendido em leilões mensais, o que, segundo as empresas, eleva os custos.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

