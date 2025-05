Dia das Mães: Inmet prevê chuva e tempo ruim para maior parte do país

O Dia das Mães deve ser chuvoso e frio em grande parte do Brasil, conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir deste sábado (10/5), há instabilidade no tempo de diversos estados, a começar pelo Sul e pelo Centro-Oeste, devido a frente fria que avança no país. No domingo (11/5), as chuvas devem ficar entre 30mm e 50mm, o que é considerado forte.

A queda de temperaturas começou, no sábado, por Paraná e Mato Grosso do Sul e segue, no domingo do Dia das Mães, para outras regiões. Na madrugada, deve haver geadas nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apesar de precipitações fortes também no Sudeste, o frio não chega, por exemplo, a São Paulo, cuja previsão máxima é 29 ºC, e ao Rio, 36 ºC.