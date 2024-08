Frente fria derruba temperatura nas manhãs do Distrito Federal

Uma frente fria que avançou pelo Brasil nos últimos dias foi responsável por derrubar as temperaturas no Distrito Federal. Na manhã deste domingo (11/8), os termômetros do DF chegaram a registrar a mínima de 8°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os brasilienses devem continuar sentindo o frio mais intenso até, pelo menos, a próxima terça-feira (13), ainda de acordo com o instituto.

As temperaturas, no entanto, aumentam ao longo do dia. “No inverno é assim: faz frio no fim da noite, madrugada e início da manhã, e durante o dia as temperaturas vão aumentando. Como estamos com pouca nebulosidade, esfria rápido e esquenta rápido também”, explica a meteorologista Andrea Ramos. Neste domingo, os termômetros no DF podem chegar aos 28°C.

A umidade, por sua vez, oscila entre 90% e 20%. A região fica sob aviso amarelo das 11h às 19h, e laranja das 12h às 17h. Em meio à seca, Brasília completa, neste domingo, 100 dias sem chuva. Não há previsão de precipitação para os próximos dias.