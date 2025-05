Mulher é assassinada a facada dentro de casa em Santa Catarina

Imagens de câmeras de segurança obtidas durante a investigação mostram o homem deixando a residência da vítima com as roupas manchadas de sangue, o que reforçou a suspeita da autoria - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, no sábado (10/4). A vítima foi identificada como Mikaella Andreia Sagás, esteticista e cabeleireira que trabalhava em Governador Celso Ramos, município vizinho.

De acordo com informações da Polícia Civil, Mikaella apresentava um corte profundo no pescoço, e o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. A suspeita é de que a motivação tenha sido a recente separação do casal.

Imagens de câmeras de segurança obtidas durante a investigação mostram o homem deixando a residência da vítima com as roupas manchadas de sangue, o que reforçou a suspeita da autoria.

O delegado Manoel Galeno, responsável pelo caso, informou que a prisão preventiva do suspeito já foi autorizada pela Justiça. A Polícia Civil segue em diligências para localizar e prender o autor do feminicídio.