Prêmio da Mega-Sena acumula novamente em R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (10/5). Com isso, o valor para o próximo concurso, que ocorre na terça-feira (13/5), acumulou e é estimado em R$ 55 milhões.

