Operação do Bope mata chefe do tráfico escondido em bunker e deixa feridos 

Operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Bope/PMERJ) no Complexo da Maré, zona norte da capital fluminense, matou, nesta terça-feira (13/5), um dos criminosos mais procurados do estado. Agentes encontraram Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, em uma espécie de “bunker” no Morro do Timbau.

