Feira de Tecnologia de Tocantins prevê R$ 4,2 bilhões em negócios

A 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que teve início nesta terça-feira (13/5), no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, pretende gerar cerca de R$ 4,2 bilhões em negócios.

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, investiu R$ 23 milhões em melhorias estruturais e, pretede com isso, atrair mais de 200 mil visitantes até o próximo sábado (17/5). "A Agrotins já é uma feira esperada por todo o povo do Tocantins e por todo o meio que envolve o agronegócio brasileiro. Recebemos expositores de todo o país, que vêm para apresentar tecnologia, inovação e tudo o que o agro precisa para avançar. Este ano fizemos investimentos ainda maiores no agronegócio e, se Deus quiser, vamos bater recordes de vendas", disse o governador.

A feira reúne grandes players do agronegócio, com lançamentos dos mais recentes modelos de tratores, pulverizadores e colheitadeiras. A participação da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) reforça o compromisso com a ciência e a inovação tecnológica no campo. Com mais de 40 atividades, a instituição apresenta projetos voltados para a realidade do pequeno e médio produtor rural, com destaque para a vitrine tecnológica desenvolvida por estudantes e pesquisadores.

Entre os projetos, está uma balança inteligente para gado de corte, desenvolvida por estudantes do curso de Sistemas de Informação, que realiza a pesagem automática dos animais e envia os dados em tempo real para um sistema de monitoramento. “Nosso foco é aproximar o produtor rural das soluções tecnológicas desenvolvidas dentro da universidade”, explica Marjory Trajano, diretora de Pesquisa Agropecuária da Unitins.



