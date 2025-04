Aprovação de Wanderlei Barbosa atinge 76% no Tocantins

Caso decida concorrer ao Senado, Barbosa lideraria com 53% das intenções de voto, percentual expressivo frente aos adversários. - (crédito: Arquivo Pessoal)

A gestão do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), é aprovada por 76,7% da população do estado, segundo pesquisa divulgada na quinta-feira (10) pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Mesmo alegando que não será candidato em 2026, Barbosa aparece na liderança da preferência do eleitorado para o Senado Federal em 2026, com 53% das intenções de voto. Em 2026 estarão em disputa duas vagas no Senado Federal.

O levantamento, realizado entre os dias 5 e 8 de abril, ouviu 1.610 eleitores com 16 anos ou mais em 60 municípios tocantinenses. De acordo com os dados, 19,8% dos entrevistados desaprovam a administração estadual e 3,5% não souberam ou não quiseram responder.

Em uma avaliação mais detalhada da gestão, 20% a classificaram como “ótima” e 35,6% como “boa”, totalizando 55,6% de aprovação direta. Outros 30,6% consideram a gestão “regular”, enquanto apenas 11,9% a avaliam como “ruim” ou “péssima”. O índice de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário eleitoral

Caso decida concorrer, Barbosa lideraria com 53% das intenções de voto, percentual expressivo frente aos adversários. Em segundo lugar, aparece o senador e pré-candidato à reeleição Eduardo Gomes (PL), com 32,5%, seguido por Irajá (PSD), com 17,8%.

Na sequência, aparecem os deputados federais Alexandre Guimarães (MDB), com 16,1%, e Vicentinho Júnior (PP), com 15,6%, em um cenário de empate técnico com o terceiro colocado. O ex-deputado Carlos Gaguim (União Brasil) e o ex-treinador e ex-parlamentar Vanderlei Luxemburgo (PSB) figuram com 11,6% e 10,2%, respectivamente. O ex-senador Ataídes Oliveira (sem partido) tem 7% das intenções.

Ainda segundo a pesquisa, 6,8% dos eleitores afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 3,9% não souberam ou não quiseram responder.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular