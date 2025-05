Alexandre Garcia: "Ave papa Leão"

Pope Leo XIV gesture during an audience to representatives of the media, at Paul-VI hall in The Vatican, on May 12, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

Por Alexandre Garcia — Em 1961, o vice presidente João Goulart voou para a China e, quando voltou, o Brasil era outro. O presidente Jânio Quadros havia renunciado e ele só tomou posse em outro regime, parlamentar, ficando como chefe de Estado, enquanto havia um chefe de governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voou para Rússia e foi para a China e, quando voltar, o Brasil também será outro.

Após 64 anos, a história parece se repetir em alguns aspectos. Enquanto Lula voava, a embaixada Argentina em Caracas, com a custódia da bandeira brasileira, era alvo de uma exitosa operação que retirava de lá refugiados do regime de Nicolás Maduro. No Brasil, ampliava-se o escândalo da Previdência, com cada vez mais envolvidos, sugerindo uma CPI. E se aprofundava o entrechoque entre Legislativo e Judiciário, mostrando uma corda esticada prestes a arrebentar.

Lula, mais por desconhecimento do que por ideologia — esta privativa do assessor da Presidência para assuntos internacionais, o embaixador aposentado Celso Amorim —, em Moscou jungiu o Brasil ao eixo político de Vladimir Putin e, em Beijing, juntou o Brasil ao eixo econômico da China. Uniu-se ao grupo que não pode ser chamado de democrático, além disso antiamericano e antiocidente, a que de fato já se havia agregado ao reconhecer, calando, o golpe eleitoral de Maduro e, por preferências pessoais, as ditaduras de Cuba e da Nicarágua.

Pouco antes da viagem rumo aos antiocidentais, Lula ainda mandou resgatar a corrupta primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, para que ela não revelasse o que foi tramado para que a Odebrecht enchesse mochilas de dinheiro para a campanha de seu marido, Ollanta Humala.

Leia também: Zelensky conversa com o papa Leão XIV sobre cessar-fogo na Ucrânia

Supostamente, quem votou em Lula para este terceiro mandato o conhece amplamente, depois de oito anos de presidência, com mensalão e Lava-Jato. Ou desconhece os fatos, ou é fiel seguidor da ideologia que Lula representa, embora ele só tenha sua própria visão de fazer política e administrar. Parte de seus seguidores se movem por fidelidade dogmática, questão de fé quase religiosa.

Qualquer eleitor poderia saber que se repetiria, no terceiro mandato, o que já havia acontecido no primeiro e no segundo, como o derretimento dos Correios. Como o escorpião da travessia do rio com o sapo, a criatura não contraria sua natureza. Além de chamados a pagar todos os gastos do Estado que não se traduzem em bons serviços públicos, os brasileiros são, agora, atraídos para o eixo Moscou-Beijing.

Adaptando-se a esse eixo, por aqui se tenta calar as redes sociais, última voz da origem do poder, que é o povo. A desesperança é tanta que se almeja por salvador em Washington. Mas agora surge um reforço, no Vaticano. O novo papa Leão XIV, na primeira fala num auditório, diz que jornalistas presos "desafiam a consciência das nações e da comunidade internacional" e que todos estamos convocados para defender "o precioso valor da liberdade de expressão".

Leão XIV lembrou que somente pessoas informadas podem tomar decisões livres. Parecia estar falando para o Brasil ou para os aliados anti-ocidente, que também prendem, perseguem jornalistas e tentam censurar a nova voz do povo, que são as redes sociais. Agora, sim, habemus papam que defende a liberdade de expressão. Ave Leão XIV!