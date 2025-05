Zelensky conversa com o papa Leão XIV sobre cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que conversou com o papa Leão XIV nesta segunda-feira (12/5). O líder ucraniano disse que agradeceu o pontífice pelo apoio e disse valorizar profundamente as palavras dele sobre a necessidade de alcançar uma paz justa e duradoura.

"Também discutimos as milhares de crianças ucranianas deportadas pela Rússia. A Ucrânia conta com a ajuda do Vaticano para trazê-las de volta às suas famílias. Informei o Papa sobre o acordo entre a Ucrânia e nossos parceiros de que, a partir de hoje, um cessar-fogo total e incondicional por pelo menos 30 dias deve ser iniciado. Também reafirmei a prontidão da Ucrânia para novas negociações em qualquer formato, incluindo conversas diretas — uma posição que temos enfatizado repetidamente. A Ucrânia quer pôr fim a esta guerra e está fazendo tudo para isso. Agora, aguardamos medidas semelhantes da Rússia", disse Zelensky.

O presidente ucraniano também afirmou que convidou o 267º pontífice da Igreja para visitar a Ucrânia. "Tal visita traria esperança real a todos os fiéis e a todo o nosso povo. Concordamos em manter contato e planejar uma reunião presencial em um futuro próximo", relatou Zelensky.

No domingo (11/5), durante a primeira bênção dominical na Praça de São Pedro, o papa Leão XIV pediu pela paz na Ucrânia e na Faixa de Gaza. "No atual cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial fragmentada, como o papa Francisco afirmou várias vezes, dirijo-me também aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre presente: Guerra nunca mais!", ressaltou o pontífice.

“Trago em meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Que se faça todo o possível para se alcançar, o quanto antes, uma paz autêntica, justa e duradoura. Que todos os prisioneiros sejam libertos e que as crianças possam retornar às suas famílias", acrescentou Leão XIV.

Cessar-fogo na Ucrânia

A Rússia lançou mais de 100 drones contra a Ucrânia durante a noite, informou o Kiev nesta segunda-feira (12/5). O país aguarda uma resposta à proposta de Volodimir Zelensky de se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin esta semana.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, disse que a Rússia está ignorando "completamente" o cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto por Kiev e seus aliados e continua atacando "ao longo" da linha de frente.