Acidente entre carreta e van deixa mortos e feridos na BR-251 em MG

Um grave acidente entre uma van e uma carreta foi registrado na noite de terça-feira (13/5), na BR-251, nas proximidades do distrito de Barrocão, em Grão Mogol, no Norte de Minas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), nove pessoas morreram e dez ficaram feridas.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 446, por volta das 21h30. Os bombeiros encontraram as vítimas presas às ferragens depois da batida de frente entre a carreta, que seguia da Bahia para o Rio Grande do Sul, e a van, que trafegava no sentido contrário e saiu do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará. Testemunhas relataram que chovia no momento do acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, dos 17 ocupantes da van, nove morreram no local, sendo oito adultos e uma criança, e outras oito pessoas estavam feridas. Já na carreta, os dois ocupantes estavam feridos, mas conscientes e orientados.

Os corpos foram retirados das ferragens e as pessoas feridas atendidas no local em uma ação integrada com o Samu. Seis ambulâncias foram mobilizadas para o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria e para a Santa Casa de Montes Claros.





A Santa Casa de Montes Claros informou que recebeu quatro vítimas, entre as quais uma criança de 8 anos, do sexo feminino, que apresenta quadro estável, e um homem de 27 anos, que está em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. Ainda no mesmo hospital, permanecem internadas outras duas pessoas feridas no acidente, ambas em estado estável: uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado, com idade aparente de 26 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local. Segundo a PRF, a pista foi bloqueada nos dois sentidos para atendimento das vítimas e o trabalho da perícia até as 3h40 desta quarta-feira (14), quando os veículos foram removidos e o tráfego, liberado.

