Morre Divaldo Franco, um dos principais líderes espíritas do Brasil, aos 98 anos

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, faleceu aos 98 anos em sua residência em Salvador, Bahia. A informação foi confirmada pelas redes sociais da instituição que ele criou.

Divaldo Franco lutava contra um câncer de bexiga e vinha recebendo cuidados médicos em casa. A morte ocorreu por volta das 21h45 e encerra uma trajetória de mais de sete décadas dedicadas à divulgação do espiritismo, à psicografia de centenas de obras e à assistência social através da Mansão do Caminho.

“Retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45, o médium, orador espírita e embaixador da paz no mundo Divaldo Pereira Franco aos 98 anos. Divaldo dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo", diz trecho do comunicado.

Trajetória dedicada ao espiritismo

Nascido em Feira de Santana, na Bahia, em 5 de maio de 1927, Divaldo Franco se tornou um dos mais importantes continuadores do legado de Chico Xavier. A eloquência, serenidade e o profundo conhecimento da doutrina espírita o levaram a realizar milhares de palestras em centenas de cidades e dezenas de países, disseminando a mensagem de consolo, esperança e renovação espiritual.

Em 1952, ao lado de Nilson de Souza Pereira, Divaldo fundou a Mansão do Caminho, uma instituição que se tornou um exemplo de amparo a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Localizada em Salvador, a obra social oferece educação, saúde, profissionalização e apoio familiar, transformando a vida de crianças, jovens e adultos ao longo de sua existência. A Mansão do Caminho se tornou um farol de esperança e um testemunho vivo do amor ao próximo, ideal que Divaldo Franco sempre pregou e praticou.

A trajetória de Divaldo Franco foi marcada por inúmeros reconhecimentos e homenagens, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua atuação em prol da paz, da educação e dos direitos humanos lhe renderam prêmios de diversas instituições, inclusive da Organização das Nações Unidas (ONU).

Sepultamento

Em informações divulgadas em comunicado por meio das redes sociais, o velório de Divaldo Franco será realizado nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h, no Ginásio de Esportes da Mansão do Caminho, em Salvador. O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.