Policial morre baleado em ação contra fábrica que vendia gelo com fezes

Gelo em sacos encostados em parede da fábrica no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/PCERJ)

Um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) morreu após ser baleado na cabeça durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (19), na comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O policial chegou a ser encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde morreu.

A ação tem como objetivo desmantelar uma fábrica clandestina que produzia e vendia gelo contaminado com fezes, vendido nas praias da Barra e do Recreio dos Bandeirantes.

Durante a operação, os agentes localizaram e interditaram o ponto de produção, armazenamento e distribuição do gelo dentro da comunidade.

Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em empresas suspeitas, com foco em apurar crimes ambientais, irregularidades no consumo de água e energia elétrica, além de eventuais infrações contra o consumidor.

A operação da Delegacia do Consumidor (Decon) ocorre após a comprovação, por meio de laudos da Cedae, da contaminação do produto vendido a banhistas.

A ação conta com apoio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DPMA), Cedae, Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SUPCCA) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).