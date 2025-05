Influenciador se entrega após 10 meses foragido por atropelar e matar recém-casado

O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino se entregou, nesta segunda-feira (19/5), na 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde julho de 2024, quando atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, que havia acabado de se casar.

Belarmino, de 30 anos, conhecido nas redes sociais como Vitor Freestyle, acumulava cerca de 280 mil seguidores no Instagram antes de desativar o perfil após a repercussão do caso. Atleta de futebol freestyle, ele compartilhava vídeos de manobras com bola, além de fotos de viagens internacionais e dos carros de luxo dele, incluindo a BMW envolvida no acidente.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou que o autor se entregou após diversas diligências para localizá-lo e contra ele, foi cumprido mandado de prisão pendente, expedido com base em investigação da própria delegacia.

O influenciador responde por homicídio doloso — quando não há intenção de matar — e por omissão de socorro e estava foragido desde a semana do crime, há 10 meses atrás.



O Correio tentou contato com a defesa de Vitor, mas não foi possível localizá-la.

Relembre

O crime ocorreu na noite de 13 de julho do ano passado, na Avenida Lúcio Costa, na altura na praia do Recreio. Fábio atravessava a via com a esposa, Bruna, quando foi atingido por uma BMW em alta velocidade conduzida por Belarmino, que fugiu sem prestar socorro. A vítima morreu no local.

De acordo com o inquérito da 42ª DP, o veículo estava a 109 km/h no momento do impacto, mas chegou a atingir 160 km/h pouco antes do acidente. O limite na via é de 70 km/h. Um vídeo incluído na investigação mostra o corpo do fisioterapeuta sendo arremessado e girando no ar após o choque, enquanto a noiva aparece em desespero logo depois.

A BMW usada no crime foi localizada e apreendida em um condomínio na Barra da Tijuca logo após o atropelamento.