Capitais do Nordeste têm alerta de grande perigo em função de fortes chuvas

Fortes chuvas atingem o Nordeste do Brasil e têm gerado impactos em algumas cidades, como nas capitais Recife e Maceió. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo em função das tempestades. O alerta abrange as cidades de Recife, Maceió e João Pessoa e vale até o final do dia de hoje. O alerta pode ser renovado, caso seja necessário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A previsão é de chuva de entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Inmet alerta para grande risco em três capitais do Nordeste (foto: Reprodução Inmet)

Recife fecha escolas e suspende serviços não essenciais

Em Recife, seis pontos de alagamento foram registrados na manhã desta quarta-feira (20/5). As águas subiram 50mm e fizeram a cidade entrar em estágio de atenção. As aulas e os serviços não essenciais foram suspensos.

A prefeitura construiu três abrigos para receber as pessoas que vivem em áreas de risco e orientou que a população não faça deslocamentos descenessários. Desde ontem a noite, 12 chamados foram registrados para a Defesa Civil.

"Em 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 50mm no pluviômetro de Lagoa Encantada, fortemente concentradas nas últimas 3h. No mês de abril inteiro, choveu 78mm. Com isso, as pessoas devem evitar deslocamentos desnecessários e permanecer em casa, com exceção dos moradores de áreas de risco, que precisam ficar atentos e acionar a Defesa Civil do Recife em caso de necessidade. Desde as 18h de ontem, a Defesa Civil do Recife recebeu 12 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas. O pico da maré será às 10h53, com 1,97m", informou a prefeitura de Recife em nota.

Chuvas elevam atenção em Maceió e Defesa Civil registra mais de 400 chamados em 24h

Em Maceió, os pluviômetros da capital alagoana registram um acumulado de 106 mm de chuvas e nos últimos quatro dias, os acumulados chegam a 419 mm 24horas. A Defesa Civil recebeu 418 chamados, a maioria deles diz respeito a deslizamentos. As equipes estão nas ruas da capital auxiliando e orientando a população. Segundo a prefeitura, 93 pessoas ficaram desalojadas e estão na casa de parentes e 8 pessoas estão em abrigos municipais.

"Desde sábado, estamos lidando com um evento climático intenso, com volumes significativos de chuva e previsão de mais precipitações até quinta-feira. Por isso, intensificamos a nossa atuação e contamos com a colaboração da população para seguir as orientações da Defesa Civil, ficar atenta aos alertas, sair de casa e se abrigar em casa de parentes em caso de risco e também contribuir no sentido de fazer o descarte correto do lixo, que quando feito de forma irregular pode obstruir nossas galerias e impedir que a água escoe”, pontuou o prefeito JHC.

Imagens mostram a Rua Miguel Palmeira, em Maceió ,Alagoas, tomada pela água após fortes chuvas ??????????????" pic.twitter.com/J6FCiccsue — Mídia Livre (@MidiaLibre) May 21, 2025

João Pessoa tem pontos de alagamento

A capital paraibana registrou pontos de alagamento e quedas de árvores. O volume de chuvas em João Pessoa superou em 32% a média histórica para o mês. Ao Correio, o presidente da empresa de promoção turística da Paraíba, Ferdinando Lucena afirmou que não há desabrigados ou desalojados na cidade.











Já Kelson Chaves, coordenador da Defesa Civil destaca que as equipes estão de prontidão para atender eventuais pessoas afetadas e garantir a segurança da população. “Prosseguimos com as nossas atividades de maneira ininterrupta atendendo a população, registrando as ocorrências que nos chegam, monitorando os locais de risco mais críticos e, especialmente, procurando assistir de forma presente e humanizada, todas as pessoas que estão sendo mais prejudicadas em detrimento das chuvas dos últimos dias. O nosso objetivo final sempre será o bem-estar da população”, destacou.