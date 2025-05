Bebê surpreende mãe em babá eletrônica: "Ficou sentada, contemplando a vida"

No registro, a criança aparece sentada, esperando os pais retornarem ao quarto - (crédito: Reprodução/TikTok/@ hollyjacknora)

Uma mulher britânica ficou surpresa ao olhar a babá eletrônica minutos depois de colocar a filha de 9 meses para dormir.

Holly Sansom, de 30 anos, que mora em Plymouth, no Reino Unido, compartilhou o registro da bebê no TikTok, onde alcançou mais de 700 mil visualizações. No registro, a criança aparece sentada, esperando os pais retornarem ao quarto.

Veja o vídeo:

"Ela estava sentada no berço, esperando silenciosamente que voltássemos. Eu a filmei porque achei muito engraçado. Ela ficou sentada, como se estivesse contemplando a vida", disse Holly ao jornal norte-americano Newsweek.



“Ela estava dormindo e, de repente, estava olhando para a porta, esperando que eu voltasse. Não consigo lidar com ela. Meu coração”, acrescentou a mãe.

