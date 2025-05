Filhos são presos por esconder cadáver do pai em casa por seis meses

Um homem e uma mulher foram presos no Rio de Janeiro por ocultar o cadáver do pai dentro de casa por seis meses. Policiais Civis da 37ª Delegacia de Polícia, localizada na Ilha do Governador, cumpriram mandatos de busca e apreensão ao encontrar o cadáver de idoso identificado como Dario D’Ottavio, de 88 anos, nesta quarta-feira (21/5).

Nascido na Itália, ele foi encontrado em um quarto onde a família vive, em Cocotá, na Zona Norte da capital Fluminense. Os filhos do idoso, Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Conceição Marchese D’Ottavio, mantinham o corpo do pai em um cômodo completamente vedado, para que o cheiro do cadáver em decomposição não fosse sentido.

No entanto, a polícia chegou ao caso por conta de denúncia de vizinhos, que estranharam o desaparecimento do idoso, que não era visto há vários meses. Segundo a investigação, o esqueleto estava no local há pelo menos seis, e já apresentava estado avançado de decomposição. Os filhos foram presos em flagrante.

A acusação é de ocultação de cadáver. De acordo com a polícia, a principal suspeita é de que os parentes tenham ocultado a morte do idoso para continuar recebendo os benefícios financeiros dele.

“Vamos investigar as causas da morte e precisar o momento em que a morte aconteceu, e também verificar se essa morte decorreu de um estado mórbido ou de uma doença. Além disso, vamos investigar o que motivou esses filhos a manterem o corpo do pai na residência”, afirmou o delegado Felipe Santoro, à CNN. Agora, caberá à perícia técnica continuar os trâmites para esclarecer a natureza do ocorrido. As investigações continuam.