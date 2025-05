"Rei da matilha": cão viraliza ao acabar com briga em canil na China

Um cachorro batizado de King Charles conquistou a internet ao intervir de forma surpreendente em uma briga entre outros cães em um canil na China. O vídeo, que viralizou no X (antigo Twitter) e em outras redes sociais, mostra o momento em que o animal entra no meio da confusão e, com postura dominante, consegue acabar com o confronto apenas com sua presença imponente.



King Charles vive em um canil localizado em Xiasi, na província de Guizhou, no sudoeste da China. A gravação rapidamente chamou atenção pelo comportamento dele, que foi apelidado de “rei da matilha” por internautas impressionados com sua autoridade natural sobre os demais.



Após a repercussão, outros vídeos do abrigo vieram à tona, mostrando que o episódio não foi isolado: Charles aparece em diversas situações demonstrando liderança e impondo respeito, até mesmo rechaçando tentativas de outros cães que tentam assumir a liderança do grupo.



Veja vídeo: