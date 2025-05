Janja sobre Instagram fechado: "É minha rede social, tenho direito de fazer com ela o que achar melhor"

A primeira-dama Janja da Silva explicou, nesta quinta-feira (22/5), a razão de ter tornada a conta dela no Instagram privada. Na semana passada, Janja fechou a própria conta passando a aceitar manualmente cada usuário que solicita acompanhar as publicações da primeira-dama.

Em entrevista à jornalista e roteirista Tati Bernardi, no podcast 'Se ela não sabe quem sabe?' Janja disse que a onda de ataques que sofreu a levou a moderar as pessoas que a segue na rede social.

Leia também: Primeira Diocese elevada a Arquidiocese pelo papa Leão XIV é brasileira

"As meninas falam pra mim: 'para de ler comentário', mas eu leio. Aí eu fechei. Se tem um pessoal que vai lá só pra me xingar, pra xingar meus seguidores [...] aí estamos lá, cancelando, bloqueando. Porque é minha rede social eu tenho direito de fazer com ela o que eu achar melhor", afirmou durante a conversa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Janja, que defende a regulação das redes sociais e demonstra preocupação com o uso contínuo dos jovens nas plataformas digitais, frisou que as redes de relacionamento devem ser um ambiente saudável. E, segundo a primeira-dama, o que estava se verificando era uma rede de ataques coordenados contra ela e contra as pessoas que a seguem. "A gente precisa de um ambiente saudável pra mim e pra quem me segue, e as pessoas não estavam tendo esse ambiente saudável. As pessoas não estavam nem comentando mais sobre as coisas boas, porque se comenta já vem 10 xingando", apontou.

Recentemente, Janja foi envolvida em uma polêmica após o vazamento de uma conversa com o presidente Chinês Xi Jinping, onde ela teria tratado dos riscos do Tik Tok para os jovens. O caso tomou grande proporção e Janja declarou, na semana passada, que não haveria protocolo que a impedisse de falar sobre o assunto. No podcast desta quinta-feira, ela destacou que não houve quebra de protoloco afinal tratava-se de um jantar, com pessoas conversando normalmente.