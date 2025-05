Primeira Diocese elevada a Arquidiocese pelo papa Leão XIV é brasileira

O papa Leão XIV elevou a Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo à condição de Arquidiocese e nomeou o primeiro arcebispo desde que foi escolhido como pontífice. Trata-se de dom Antônio Emídio Vilar, atual bispo diocesano.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) celebrou a notícia da elevação da Diocese. "Com alegria, recebemos a notícia da elevação da Diocese de São José do Rio Preto à condição de Arquidiocese, e a consequente nomeação do seu primeiro arcebispo. Ao senhor, Dom Vilar, desejamos bênçãos de Deus nesta nova etapa de seu ministério", disse a CNBB.

De acordo com o Vaticano, o arcebispo de São José do Rio Preto, dom Antônio Emídio Vilar, receberá o pálio (vestimenta litúrgica) das mãos do papa Leão XIV em missa na Basílica de São Pedro em 29 de junho. Será o primeiro encontro dele com o pontífice.

Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em 14 de novembro de 1957 em Guardinha, distrito do município de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Eele concluiu os estudos em filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena e obteve bacharelado e mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma.

Veja a nota da CNBB na íntegra:

Estimado irmão, Dom Antônio Emídio Vilar, SDB,

e todo o Povo de Deus da Arquidiocese de São José do Rio Preto,

Com alegria, recebemos a notícia da elevação da Diocese de São José do Rio Preto à condição de Arquidiocese, e a consequente nomeação do seu primeiro arcebispo. Ao senhor, Dom Vilar, desejamos bênçãos de Deus nesta nova etapa de seu ministério.

Ao Clero, à Vida Religiosa Consagrada e a todo o Povo de Deus, renovamos nossa comunhão com a caminhada desta Igreja Particular, com votos de que a elevação a arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora.

Possam iluminá-los na sua caminhada pastoral as palavras do Papa Leão XIV na missa de início do seu pontificado: “Queremos dizer ao mundo, com humildade e alegria: Olhai para Cristo! Aproximai-vos d’Ele! Acolhei a sua Palavra que ilumina e consola! Escutai a sua proposta de amor para vos tornardes a sua única família. No único Cristo somos um. E este é o caminho a percorrer juntos”.

Confiamos a nova arquidiocese à intercessão e proteção do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria e de São Jose.

