Brasileiro pede que o Guinness o reconheça como o "maior corno do mundo"

O título de “maior corno do mundo” existe, e é ocupado pelo paulista Vagner Macedo — que se orgulha tanto do apelido que solicitou ao Guinness World Records o reconhecimento oficial do "recorde de mais chifres".

Em um relacionamento com a influenciadora Bella Mantovani há 19 anos, Vagner decidiu bater o recorde de traições como um confronto contra o preconceito com os cornos.

Em entrevista ao Correio, o casal afirma que o fetiche de cuckold – ver a parceira com outra pessoa – deve ser normalizado, pois muitas pessoas gostam, mas têm vergonha de assumir. “O fetiche é comum, as pessoas não precisam esconder o que têm vontade de fazer”, diz Vagner.

Embora a categoria de chifres não exista no livro de recordes, a solicitação foi mandada na espera da criação da nova modalidade. Segundo o manual de critério do Guinness, uma inscrição válida deve ser caracterizada por um feito mensurável, verificável e passível de ser superado.

Vagner destaca que nunca viu nenhum outro corno no mundo assumido como ele, e descreve ser revolucionário em comparação aos “machos alfas que tentam provar algo”. “Estou sendo livre e feliz, quem ri por último sou eu”, comemora.

O casal se conhece desde a infância e engatou um relacionamento dentro da igreja evangélica. Após sete anos de crise e um ano separados, Bella e Vagner reataram com uma grande mudança no casamento, mas com um objetivo em comum: o prazer pela “traição consentida”. Desde que assumiram o estilo de vida liberal, as famílias dos produtores de conteúdo aceitaram sem problemas. Os amigos, no entanto, se afastaram.

Na exploração do fetiche consentido e desejado pelos dois, Bella descreve que é o marido quem busca os parceiros com quem ela irá se relacionar. É Vagner quem conversa e combina com o outro homem, porque “os homens conhecem os instintos dos homens”, e vice-versa. “Ele procura um cara que me trate tão bem quanto ele me trata”, explica a influenciadora.

Na hora do ato, a regra é clara: o casal faz tudo junto baseado em combinados prévios. Como Bella e Vagner são bisexuais, ambos têm que curtir o(s) convidado(s). “Eu sinto prazer em vê-la sentindo prazer e em ver o outro cara sentindo prazer também”, esclarece Vagner, ressaltando que, dentro do fetiche, alguns adeptos apreciam a parte da humilhação.

Para Bella, o parceiro deve se sentir bem. Dentro do fetiche, existem diversas categorias, e Vagner aprecia sempre assistir. “Gosto de ver acontecer na minha frente, sentir o cheiro, o calor, tocar”, relembra.

Em caso de ciúmes, a prioridade é sempre a relação dos dois. “A Bella já percebeu no meu olhar que eu estava ficando enciumado enquanto ela ficava com outro. Ela parou e falou que não ia rolar. O cara entendeu e acabou não acontecendo”, conta Vagner.

O casal faz sucesso na venda de conteúdo adulto e já tiveram mais de uma centena de experiências extraconjugais juntos. Entre tantas músicas que debatem sobre traição na cultura brasileira, Vagner argumenta que é algo natural, mas cercado de vergonha: “O recado que a gente deixa para as pessoas é: seja feliz, viva a sua vida intensamente, não se submeta aos preconceitos.”