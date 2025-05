Frente fria chega ao Brasil na próxima semana; veja em quais regiões

Entre terça-feira (27/5) e quarta-feira (28/5), uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o choque das massas de ar quente e frio, favorecido pelo avanço do sistema frontal, poderá provocar chuva e queda brusca das temperaturas em outros estados da região e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O Inmet também destaca que a intensa massa de ar frio deverá avançar para latitudes mais baixas chegando até Rondônia, Acre e sul e sudoeste do Amazonas, gerando o "episódio de friagem mais intenso ocorrido este ano na Amazônia até então".

O ar frio intenso, que pode resultar em temperaturas negativas, e a condição de chuva, mesmo que pequena, pode favorecer a ocorrência de neve em áreas das Serras Gaúcha e Catarinense na quinta-feira (29/5).

A expectativa é DE que se registre, em áreas dos estados do Sul, mínimas em torno dos 3°C a 5°C negativos. A condição de geada pode atingir também áreas do sul do Mato Grosso do Sul.

"Ainda na quinta-feira há a possibilidade de haver quedas nas temperaturas em áreas de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro", cita o Inmet.

No Distrito Federal, o frio chegou para ficar. “Estamos apenas no início. Ainda temos todo o inverno para passar. Pode ser um pouco mais ou menos intenso, mas o tempo seco e frio já está instalado”, diz o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia.



