Turista morre afogado em praia de Fernando de Noronha

Neste domingo (25/5), um turista de 59 anos morreu afogado na Praia do Boldró, em Fernando de Noronha. De acordo com informações obtidas pelo portal g1, a vítima – que não teve o nome divulgado – era de Campinas (SP), e mergulhava com a esposa quando se afogou, por volta das 10h30.

Conforme a administração da Ilha ao portal, o homem chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ajuda do Corpo de Bombeiros, ao Hospital São Lucas, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Funcionários de um restaurante próximo ao local do acidente resgataram a vítima.

Alexandre Del Papa, empresário também de São Paulo, estava na praia no momento do ocorrido e relatou ao g1 que o homem fez o mergulho em uma área de rochas, com uma corrente de retorno forte. Ao notarem o afogamento, os funcionários do restaurante correram e tiraram o turista do mar, mas ele não sobreviveu.

A Administração de Noronha informou que vai providenciar o traslado do corpo, que será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, além de oferecer apoio psicológico à esposa do homem.