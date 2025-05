PM pede para colega desviar ângulo de câmera antes de matar jovem em SP

Imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atiraram e mataram o jovem Gabriel Ferreira Messias da Silva, 18 anos, mostram que um dos agentes pediu para que o outro se virasse para que o dispositivo não gravasse a ação, na Zona Leste de São Paulo.

O jovem foi morto em novembro do ano passado e as imagens das câmeras corporais do policiais foram acessadas pela TV Globo no sábado (24/5). "Vira, vira, vira", disse um dos policiais.

Leia também: Companhia aérea descumpre liminar para transportar cachorro e voo é cancelado

A Defensoria Pública de São Paulo apontou que Gabriel não estava armado no momento em que foi baleado. Ele foi abordado por policiais ao sair de um posto de combustíveis e fugiu. Na sequência, o jovem foi baleado e morreu.

A Defensoria Pública alertou o Ministério Público sobre as inconsistências do caso, o que levou a Promotoria a pedir o afastamento dos policias envolvidos.

"A Defensoria Pública de São Paulo teve acesso às imagens geradas pelas câmeras corporais dos policiais militares e produziu relatório que foi peticionado no inquérito policial, demonstrado que a vítima não portava arma no momento em que foi abordado. Com base no relatório, o Ministério Público optou pelo afastamento dos policiais das ações operacionais por entender que havia divergência entre o relatado por eles e o que havia nas imagens", disse a instituição.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Inquérito Policial Militar foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para análise. Os policiais envolvidos seguem afastados.

A Polícia Civil conduz investigação sobre o caso por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, sob sigilo, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular