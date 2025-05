Governo proíbe mais duas marcas de azeite por irregularidades

A manobra foi realizada depois de uma denúncia por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, em outubro passado. As marcas proibidas são La Ventosa e Grego Santorini - (crédito: Divulgação)

O Governo Federal anunciou, nesta segunda-feira (26/5), que proibiu a fabricação, comercialização, distribuição e propaganda das marcas de azeite La Ventosa e Grego Santorini. Na semana passada, outras quatro já haviam sido vetadas.

A manobra foi realizada depois de uma denúncia por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, em outubro do ano passado, e uma ação fiscalizatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que publicou a proibição no Diário Oficial da União.

Vale ressaltar que esta é a terceira proibição de azeitas feita no mês de maio. Outras quatro marcas foram vetadas na última terça-feira (20/5): Escarpas das Oliveiras, Almazara, Quintas D'Oliveira e Alonso. A desautorização aconteceu, da mesma forma, pela Anvisa, após denúncias do Ministério da Agricultura.

As empresas responsáveis por embalar os produtos tiveram os CNPJs extintos, de acordo com a decisão anunciada nesta segunda-feira. A extinção aconteceu por inconsistências cadastrais na Receita Federal. A Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios, encarregada por embalar a La Ventosa; e a Intralogística Distribuidora Concept, em ação junto da Grego Santorini, são as mencionadas.

Em outubro, o Ministério da Agricultura apreendeu e proibiu a venda de lotes de todas as seis marcas. Os produtos, de acordo com a instituição, apresentavam risco à saúde em decorrência da incerteza de onde são originadas e do que são compostas.