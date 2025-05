Mulheres fazem pole dance em monumento histórico na Grécia

Um dos registros revela duas dançarinas com calcinhas vermelhas e outro, uma mulher de lingerie preta. Na internet, moradores da cidade, que é Patrimônio Mundial da Unesco, expressaram opiniões furiosas a respeito do episódio.

“Os Palácios de Corfu: antigamente hospedavam a realeza; agora, pole dance”, escreveu um internauta no Facebook, de acordo com o portal britânico Daily Mail. “Claro, aqui temos sido inferiores na Europa há anos, em férias e farras", disse outro.

Antiga residência real, o Palácio de São Miguel e São Jorge foi construído ao longo do século 19 e ocupa lugar de destaque em Corfu. De acordo com o jornal grego Proto Thema, “houve compreensivelmente diversas reações a respeito de quem deu permissão para tal sessão de fotos no centro da cidade”.