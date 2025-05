Youtuber Pirulla sofre AVC e está na UTI; colegas criam vaquinha para auxiliar família

O paleontólogo, zoólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula ou Pirulla, de 43 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite de domingo, 25, em sua casa, em São Paulo, e está internado na UTI.

Leia também: Veja os motivos do aumento dos casos de AVC entre os jovens

Segundo nota divulgada pela equipe do podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla participa desde 2023, com Carlos Ruas e Emílio Garcia, o quadro é estável, mas ainda inspira atenção e não há, por enquanto, uma "estimativa segura" sobre sua recuperação.

Segundo amigos, Pirulla não tem plano de saúde e ajuda financeiramente seus pais, que são doentes. Por isso, foi criada uma vaquinha virtual para quem quiser apoiar a família do youtuber e ajudar a manter seus canais em funcionamento durante esse período de afastamento. O Pix é pirula1408@gmail.com.

O Canal do Pirulla no YouTube foi criado em 2006 e em 2022 ultrapassou um milhão de inscritos. Pirula também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais com finalidade de combater a onda anticiência na internet.

Em 2023, Pirulla publicou o livro Darwin Sem Frescura, em coautoria com Reinaldo José Lopes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular