AVC mata seis pessoas por hora e é a principal causa de óbitos no Brasil

Os fatores de risco para o acidente vascular cerebral (AVC) e as principais formas de prevenção da doença, que mata seis pessoas por hora no Brasil, foi o tema do CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — de ontem, que teve como convidada a Marcelle Rehem, neurocirurgiã do Hospital Brasília. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, ela também falou sobre o aumento da incidência de AVC entre pessoas mais jovens.

O que é o AVC e quais as diferenças entre os tipos?

Existem dois tipos principais de AVC. O hemorrágico é quando ocorre sangramento na cabeça por rotura de um vaso. O AVC isquêmico ocorre quando a gente tem uma interrupção do fornecimento de sangue ao tecido cerebral. O AVC hemorrágico é muito menos frequente do que o AVC isquêmico, no geral, e pode ser mais grave, por causa do aumento súbito da pressão intracraniana. O isquêmico correponde a 85% dos casos, porém, o AVC hemorrágico pode ser mais frequente em jovens, por exemplo, por conta da causa da trombose venosa, que é mais comum em jovens, por conta do aneurisma roto, de rotura de malformações arteriovenosas.

Leia mais: Pesquisadores criam aplicativo com IA capaz de detectar possível AVC

O AVC é a principal causa de morte no Brasil, uma média de seis mortes por hora. Como reduzir essa estatística tão preocupante?

A coisa mais importante relacionada ao AVC é a prevenção. Hoje, sabemos que se a gente previne os fatores de risco primários e secundários, há bem menos risco de ter um AVC. Então, aqueles pacientes que fumam, precisam parar de fumar. Os sedentários precisam começar a fazer exercício físico. E, aí, vem o controle da hipertensão arterial, do diabetes e da dislipidemia (aumento do colesterol), por exemplo. Essas são algumas ações que podem diminuir a incidência dessa doença.

Leia mais: Contaminação do ar eleva risco de AVC, mostra estudo

Sobre os jovens, alguns estudos mostram, de uma forma geral, um aumento considerável do AVC entre pessoas dessa faixa etária no Brasil. A senhora percebe isso no consultório?

De fato, isso tem sido uma tendência mundial, o aumento do AVC nos pacientes mais jovens. Algumas causas são relacionadas. Uma é a alimentação, que não é mais saudável, que é feita de forma não pensada, com alimentos sempre industrializados, ultraprocessados. O aumento do estresse também acaba incorrendo no aumento do risco de AVC. Ocorreu um aumento significativo do AVC na época da covid 19, com muita alteração arterial e muita trombose venosa em pacientes também. O que aparentemente tem acontecido são essas mudanças no comportamento das pessoas.

Para quem é obeso ou fumante, por exemplo, é tarde para começar o controle?

Nunca é tarde para a gente começar a ter saúde. Quanto mais cedo você para de fumar, mais rápido chega a estar perto do paciente que nunca fumou, dos riscos que aquele paciente tem quando nunca fumou. A cessação do tabagismo tem que, de fato, ser imediata, mas se o paciente está gordinho, se o paciente está sedentário, se a pressão alta está descontrolada, não é tarde, de forma alguma. Procurar o atendimento médico especializado, começar a fazer uso das medicações e a fazer exercícios físicos é mandatório, então, qualquer um pode começar em qualquer momento.

Leia mais: Entenda as diferenças entre sobrepeso e obesidade

Existe uma idade de risco maior?

Existe. Os pacientes acima dos 50, 60 anos têm mais risco do AVC. Mas é importante lembrar que o AVC, a depender da causa, pode mudar muito de faixa etária. Então, por exemplo, AVCs relacionados a aneurismas rotos (que romperam) podem estar presente em pacientes mais jovens, em mulheres mais do que homens, sendo que o AVC, de uma forma geral é mais comum em homens do que em mulheres. E relacionado à trombose, também mais frequente em mulheres em uso de anticoncepcional, um pouco acima do peso.

Quais os sinais de que pode estar ocorrendo um AVC e qual a importância dessa intervenção o quanto antes?

Esse é um alerta muito importante para a população. O que é que eu faço se eu vi que o meu familiar teve um AVC? Eu espero, mando ele dormir, no outro dia eu vejo? Não. Então, os principais sinais, a primeira coisa, é que o paciente pode ter uma assimetria facial, ou seja, um desvio da rima labial, é o famoso boca torta; o paciente pode ter dificuldade para levantar um lado ou outro do braço ou da perna, ou formigamento em um lado específico do corpo (lado direito ou lado esquerdo); tontura súbita com vômitos; e alteração súbita da visão são alguns sintomas que a gente tem de AVC. (...) O importante é que, dentro das primeiras quatro horas, o paciente chegue ao hospital.

Alguns estudos começam a relacionar o calor a uma maior probabilidade de ocorrência do AVC. Faz sentido?

A gente tem um aumento de AVC quando o paciente tem mais desidratação. Então, é superimportante que as pessoas bebam água. Quanto menos água você bebe, menos hidratado o seu sangue fica e maior a chance de coagulação.

Assista a entrevista

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso