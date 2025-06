Pastor morre durante culto transmitido por igreja no RS

O pastor de Turvo, em Santa Catarina, Sérgio Carvinho morreu após passar mal em uma pregação como convidado em uma igreja em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu no sábado (31/5) durante um culto na Igreja Pentecostal Deus é Amor. A pregação era transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Segundo relato ouvido pelo g1, o pastor chegou a ser socorrido por duas pessoas presentes na igreja — entre elas uma estudante de técnico em enfermagem. A estudante contou que foi prestado os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o religioso não resistiu e morreu ainda no local. Explicou a estudante, que preferiu não se identificar.

"Ele estava pregando normalmente. Não sabemos se tinha algum problema cardíaco. No vídeo, ele fala de um testemunho sobre o pai, e acredito que se emocionou bastante. Só exames poderão confirmar se foi infarto, parada cardíaca ou outra causa", relatou.

Igreja Pentecostal Deus é Amor em Criciúma e Bombinhas publicaram notas de pesar nas redes sociais.“O Pastor Sérgio Carvinho foi um instrumento de Deus nesta terra, levando consolo, esperança e amor através da Palavra e do louvor. Sua voz, que tantas vezes encheu este lugar com cânticos de adoração, agora se une ao coro celestial”, diz um dos comunicados.

O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira (2/6) na Capela Mortuária de Turvo. O sepultamento ocorreu no cemitério Rodeio da Areia, na mesma cidade.