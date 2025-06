Anvisa proíbe comercialização de três marcas de café 'fake'; confira quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2/6), a proibição da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de três marcas de pó para preparo de bebida sabor café, conhecidos como café 'fake'. Os produtos das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial foram considerados impróprios para o consumo humano após a identificação de substâncias tóxicas e ingredientes fora dos padrões exigidos.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, inclui ainda o recolhimento de todos os lotes em circulação. Entre as irregularidades detectadas, está a presença da ocratoxina A, micotoxina potencialmente cancerígena produzida por fungos, além de falhas nas boas práticas de fabricação e no controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, os produtos apresentavam contaminação no produto final, o que indica falhas nos processos de seleção das matérias-primas e na produção. A agência também apontou problemas na rotulagem: as embalagens trazem imagens e informações que podem induzir o consumidor ao erro, sugerindo tratar-se de café tradicional.

As marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em março deste ano. Fiscais do órgão identificaram a presença de impurezas em níveis acima do permitido, além de matérias estranhas e outras micotoxinas perigosas à saúde.