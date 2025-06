Brics: Dilma destaca necessidade de estratégia verde e inovação para desenvolvimento

No segundo dia do 11º Fórum Parlamentar do Brics, realizado entre os dias 3 e 5 de junho em Brasília, a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, participou por videoconferência do painel Ação Parlamentar do Brics em Busca de Novos Caminhos para o Desenvolvimento Econômico.

Na fala, a ex-presidente do Brasil destacou a importância de uma ação coordenada entre os países-membros diante do retrocesso do multilateralismo, agravado por tensões geopolíticas, políticas comerciais unilaterais e o aprofundamento das desigualdades globais.

Segundo Dilma, os países em desenvolvimento enfrentam hoje desafios significativos, mas também têm a oportunidade de propor soluções próprias. Ela defendeu uma nova estratégia de crescimento que rompa com o modelo tradicional baseado apenas na exportação de produtos e no baixo crescimento. Para Rousseff, é preciso investir em industrialização verde, combate às desigualdades, inovação tecnológica e educação. “O desenvolvimento não é espontâneo, é fruto de esforço deliberado de governos, academia, setor privado e legisladores”, disse.

A presidenta do banco do Brics ressaltou ainda o papel essencial dos parlamentos na construção de um ambiente favorável à transformação econômica. “São eles que podem garantir estabilidade institucional e criar consensos em torno de projetos estratégicos de longo prazo”, afirmou. Ela defendeu políticas industriais robustas, incentivo à ciência e tecnologia, e fortalecimento das cadeias produtivas regionais e globais, com especial atenção à transição energética e ao combate às mudanças climáticas.

Por fim, Dilma destacou a atuação do NDB, com sede em Xangai, que já financia projetos nos países do Brics com foco em infraestrutura, inovação e resiliência climática. Ela ressaltou a importância do uso de moedas locais nos financiamentos, como forma de reduzir vulnerabilidades cambiais e fortalecer os mercados internos. “Em um mundo em fragmentação, os BRICS são um pilar de integração. Em tempos de incerteza, somos uma fonte de estabilidade”, concluiu.

