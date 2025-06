Homem bate em bebê real achando que era boneca reborn

Um homem de 36 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (6), em Belo Horizonte, após agredir um bebê de quatro meses. Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito afirmou que acreditava estar diante de um "bebê reborn" — bonecos hiper-realistas com aparência de recém-nascidos — e se irritou ao ser contrariado pelos pais da criança.

O agressor foi detido e levado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, onde teve a prisão em flagrante ratificada por lesão corporal contra a criança. Conforme nota da corporação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer completamente os fatos.

O caso ocorreu nas proximidades de um trailer de lanches, onde, de acordo com informações do portal G1, o homem se incomodou com a tentativa da mãe do bebê, de 25 anos, de obter prioridade na fila. Ele se aproximou da família, brincou com o bebê e passou a insistir que a criança era, na verdade, um boneco. Mesmo após os pais negarem a alegação, o suspeito deu um tapa na cabeça do bebê, provocando inchaço. A criança foi levada com os pais ao Hospital João XXIII, onde passou por atendimento médico. Segundo a equipe médica, o bebê não corre risco de vida.

Ainda de acordo com o G1, o homem admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas, segundo a polícia, apresentava “sobriedade em suas ações” no momento da abordagem.