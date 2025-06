Catolicismo atinge menor nível da história; evangélicos crescem

Apesar da queda, o catolicismo ainda é a religião com mais adeptos no Brasil. Em 1872, quase a totalidade da população (99,7%) era católica - (crédito: Ricardo André Frantz - wikimedia commons)

A proporção de brasileiros que se declaram católicos atingiu o menor patamar já registrado na história do país. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta sexta-feira (6/6) pelo IBGE, apontam que apenas 56,7% da população brasileira se identificam com o catolicismo. O número é o mais baixo desde 1872, quando começou o levantamento sobre religião no país.

Apesar da queda, o catolicismo ainda é a religião com mais adeptos no Brasil. Em 1872, quase a totalidade da população (99,7%) era católica. Desde então, a religião vem perdendo espaço, principalmente a partir dos anos 2000. Entre os Censos de 2000 e 2010, por exemplo, a queda foi de nove pontos percentuais. Na década mais recente, a redução foi de 8,4 pontos.

A mudança é acompanhada pelo avanço das religiões evangélicas, que hoje representam 26,9% da população. Embora o crescimento tenha desacelerado em relação ao período anterior, o número de fiéis continua em ascensão. Há também um aumento dos brasileiros que se declaram sem religião, grupo que passou de 8% para 9,4% entre 2010 e 2022.

O levantamento mostra que a maioria dos católicos se concentra no Nordeste (63,9%) e no Sul (62,4%), com presença majoritária em 4.881 dos 5.570 municípios do país. Em cidades do Rio Grande do Sul com forte influência da imigração europeia, o índice de católicos ultrapassa 95%.

Os dados também revelam nuances de gênero e cor entre os religiosos: mulheres predominam entre os católicos e espíritas, enquanto os homens são maioria entre os sem religião. A maior parte dos católicos se declara branca (45,9%) ou parda (44%), enquanto os evangélicos são majoritariamente pardos (49,1%).