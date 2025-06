Homem é morto por se envolver com mulher de presidiário, diz polícia

A morte de um homem de 27 anos na Zona Sul de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrada em abril deste ano, teria como "justificativa" o fato de a vítima ter tido um caso com a mulher de um presidiário. A Polícia Civil (PCMG) concluiu o inquérito nessa quinta-feira (5/6).

O suspeito de ser o autor do crime já teria ameaçado a vítima por desconfiar do caso amoroso. Após deixar a prisão, ele teria executado o plano, em 23 de abril.

O suspeito e mulher dele estão presos desde 17 de maio. Foram encontrados com eles aparelhos celulares e dois coldres de armas de fogo.

No dia do crime, a vítima foi pega de surpresa e baleada quando estava em um bar no Bairro Residencial Integração. O suspeito estava de moto e atirou no homem.

Mesmo caído na via, já baleado, o atirador voltou para efetuar mais tiros.

O preso tem passagens pelo crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo, furto e receptação.