Lote de whey protein da Piracanjuba tem recolhimento determinado pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher, na última quinta-feira (5/6), um lote específico de whey protein sabor chocolate da marca Piracanjuba. De acordo com nota publicada pelo órgão fiscalizador nesta sexta (6/6), os produtos em questão apresentaram bactérias em níveis acima do que permitido em alimentos, o que poderia causar intoxicação alimentar e representar “sério risco à saúde”. Leia também: Anvisa proíbe comercialização de três marcas de café 'fake'; confira quais

Em nota enviada ao Correio (leia íntegra ao fim da matéria), a empresa de lácteos informou que “possui laudo atestando a regularidade e a conformidade do produto emitido por laboratórios credenciados pela própria agência sanitária” e que “tomará as providências cabíveis para a resolução do tema”.

A Anvisa determinou o recolhimento do lote 23224 do produto Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó, sabor chocolate. Os produtos sob esse número tiveram “resultado insatisfatório” em análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, segundo a agência.

Eles teriam falhado no que diz respeito à quantidade da presença de Staphylococcus aureus — “bactéria que, quando presente em níveis acima do permitido em alimentos, pode representar um sério risco à saúde”. Leia também: Anvisa proíbe suplementos com ora-pro-nóbis e determina recolhimento

O organismo em questão pode, a partir de determinada quantidade, “produzir toxinas que causam intoxicação alimentar, levando a sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia”, informa a Anvisa.

O órgão de fiscalização orienta o consumidor que tiver adquirido o lote 23224 — que pode ser verificado na embalagem — do produto Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó sabor chocolate, da marca Piracanjuba, a entrar em contato com a empresa para obter auxílio em relação a procedimentos de recolhimento ou substituição.

Leia íntegra da manifestação da Piracanjuba: