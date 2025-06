Inscrição do Enem é prorrogada pelo Inep até 13 de junho

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou o prazo de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até 13 de junho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante, no site oficial da iniciativa. O canal é exclusivo para a realização da prova.

Pela primeira vez, os estudantes do 3º ano do ensino médio matriculados em escolas públicas estão pré-inscritos automaticamente no Enem 2025. No entanto, eles precisam confirmar seus dados pessoais e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol.

Após concluir o preenchimento das informações, o participante deve gerar o boleto bancário da taxa de inscrição, chamado de GRU (Guia de Recolhimento da União), no valor de R$ 85. Com a nova data limite de inscrição, o pagamento da taxa pode ser feito até 18 de junho.

Data do exame

A prorrogação não alterou a data de realização do exame. Os datas estão mantidas para os dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos, na maior parte do país. As exceções são as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, que devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU, realizarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de setembro.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.O exame é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Para iniciar o processo de inscrição, a pessoa deve fazer login na Página do Participante com sua conta no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. Ao entrar, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O sistema informará o nome da mãe cadastrada na Receita Federal, e o candidato terá a opção de digitar o nome do pai.

Também devem ser preenchidos os campos de sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade. Em seguida, o candidato deve indicar estado e município onde nasceu. E, posteriormente, digitar o endereço residencial, com o CEP. O Inep busca distribuir os candidatos em locais de prova que sejam acessíveis, geralmente, próximos ao domicílio ou, pelo menos, na cidade indicada no momento da inscrição. (Agência Estado)