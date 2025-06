Em Belém, TEDx discute futuros possíveis para a Amazônia

Belém (PA) - Sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, a capital paraense foi escolhida para a 4ª edição do TEDxAmazônia. Com o tema “Resgate – um convite para um futuro melhor”, o evento reúne líderes e comunidades tradicionais para discutir soluções possíveis para a Amazônia.

Mudanças climáticas, biodiversidade, sustentabilidade, populações tradicionais e inovação estão entre os temas abordados. A programação, que ocorre entre os dias 6 e 8 de junho, no Theatro da Paz, inclui palestras, debates e experiências imersivas na cultura amazônica, com a participação de vozes da região e de outros territórios latino-americanos.

Leia também: Senadores da Comissão de Meio Ambiente visitam obras da COP30 em Belém

A liderança indígena Alessandra Munduruku descreveu sua infância livre no território indígena e expôs os efeitos nocivos dos avanços do garimpo e do desmatamento. Ela menciona que, na sua região, na década de 60, já havia garimpo, e que as pessoas estavam doentes e não sabiam por quê.



Para fazer a separação entre o ouro e outros materiais, garimpeiros usam com frequência o mercúrio, substância que é altamente tóxica e prejudicial à saúde. No processo, o mercúrio acaba sendo lançado de forma incorreta no solo, na água e no ar, contaminando a floresta e as pessoas. “Porque as pessoas, as crianças estão morrendo dentro da aldeia? E aí quando veio o resultado (do exame), soubemos que as mulheres têm o seu útero contaminado com mercúrio, o leite materno contaminado com mercúrio”, relatou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ilona Szabó, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, descreve a região amazônica como “vetor fundamental para promover soluções globais para os principais desafios ambientais e sociais da humanidade”. “Momentos como esse ajudam a consolidar essa visão e a amplificar para o mundo os saberes desenvolvidos na região, essenciais para reverter as mudanças climáticas, preservar a floresta e acabar com o desmatamento, protegendo a natureza e as gerações futuras”, afirmou.

Financiamento climático

Em participação remota, a CEO da COP30, Ana Toni, destacou um dos temas mais desafiadores da conferência: expandir o financiamento climático global de US$ 300 bilhões por ano para US$ 1,3 trilhão até 2035. Ela enfatizou a necessidade de direcionar recursos não apenas para a transição energética, mas também para a conservação ambiental e o reflorestamento. “A gente fala muito em financiamento climático, mas fala pouco do financiamento da natureza”, afirmou.

Toni mencionou mecanismos como o mercado de carbono e o TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre), além de ressaltar a urgência de remunerar comunidades tradicionais e indígenas pelos serviços de preservação da floresta, considerados essenciais para o planeta.

“A gente sabe que é necessário. Já que vocês estão aí preservando a floresta, precisam receber por esses serviços. Os indígenas e as populações tradicionais estão pedindo essa remuneração, e nada mais justo, porque a responsabilidade é imensa e o mundo inteiro precisa desse cuidado”, disse.

Segundo ela, a COP30 pode representar um avanço significativo ao colocar o financiamento da natureza no centro do debate. “Na COP30, a gente pode dar um salto imenso, falando de financiamento climático e dando visibilidade ao tema da preservação ambiental. E aprender com quem já está fazendo isso — vocês, que estão aí na Amazônia”, acrescentou, ao mencionar também os desafios enfrentados para combater as desigualdades nas áreas urbanas.

Para Rodrigo V. Cunha, organizador licenciado do TEDxAmazônia, a região tem um papel crucial na agenda global. Segundo ele, o evento é uma plataforma que amplifica vozes, ideias e soluções inovadoras para o futuro possível — e necessário — da floresta. “Trazer essa edição para Belém, que sediará a COP30, é um passo natural para expandirmos o impacto desse movimento”, destacou.

*A repórter viajou a convite da Coca-Cola

Saiba Mais Brasil Juiz decidirá se homem que bateu em bebê após confundi-lo com reborn segue preso

Juiz decidirá se homem que bateu em bebê após confundi-lo com reborn segue preso Brasil Homem é morto por se envolver com mulher de presidiário, diz polícia

Homem é morto por se envolver com mulher de presidiário, diz polícia Brasil Labubu: conheça o brinquedo que virou mania entre os jovens

Labubu: conheça o brinquedo que virou mania entre os jovens Brasil Confira os 10 municípios do Brasil com maior percentual de evangélicos

Confira os 10 municípios do Brasil com maior percentual de evangélicos Brasil Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta Brasil Lote de whey protein da Piracanjuba tem recolhimento determinado pela Anvisa