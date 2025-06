Carro explode durante abastecimento em posto de gasolina no Rio

Um carro explodiu por volta das 0h30 deste sábado (7/6), enquanto era abastecido em um posto de gasolina localizado na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações preliminares, três pessoas ficaram feridas. O motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O frentista do posto sofreu ferimentos graves, e uma terceira pessoa, que passava pelo local no momento da explosão, também se feriu.

Com a força da explosão, parte do teto do estabelecimento cedeu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do ocorrido: o funcionário se aproxima da bomba de gasolina quando ocorre a detonação. O motorista estava na parte de trás do automóvel, próximo ao porta-malas.

Veja o vídeo:

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas a um hospital da região. As causas da explosão ainda estão sob investigação.

Aguarde mais informações.