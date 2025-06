Sangue é encontrado no carro de empresário achado morto em Interlagos

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) encontrou vestígios de sangue no carro de Adalberto Amarilio dos Santos Junior, neste sábado (7/6). O empresário foi encontrado morto em um buraco, no perímetro das obras no Autódromo de Interlagos, na última terça-feira (3/6).

Segundo noticiado pela CNN, manchas de montante expressivo de sangue foram encontradas em cantos diversos do veículo. Os locais incluem a parte de trás do banco do passageiro, a lateral interna da porta, o assoalho do carro e o banco de trás. Exames provam que o sangue é humano. Todavia, ainda não se sabe a quem pertence.

Conforme a Polícia Civil, não existem conclusões da quantidade de tempo em que as manchas estão onde foram encontradas. DNA do material foi coletado e um exame de confronto genético foi solicitado. A intenção é justamente de ter a certeza se o material é de Adalberto, ou não.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio de nota, comunicou que o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fez um pedido por uma nova perícia no veículo do empresário. Mais uma vez segundo as autoridades, o corpo foi encontrado sem calça e sem os tênis.

Uma calça encontrada pela polícia em uma lixeira, não foi reconhecida pela família como pertencente a Adalberto. Um grupo de garis, posteriormente, encontrou uma segunda calça, na última quinta-feira (6/6), que pode pertencer a ele. A peça ainda passará por perícia. Não havia, porém, marcas de agressão ou sangue.

Equipes de unidade continuam o processo de coleta de depoimentos de familiares e testemunhas. Enquanto isso, segundo a SSP, aguarda a conclusão dos laudos solicitados para auxiliar no esclarecimento do ocorrido, assim como das causas da morte.