Mulher vítima de tráfico para exploração sexual é resgatada no Mianmar

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, com atuação em Mianmar, país localizado no sul do continente asiático. A operação iniciou após a corporação receber a informação de que uma brasileira, natural de Pernambuco, estaria sendo mantida em cárcere privado.

A vítima teve o nome incluído na lista de difusão azul da Interpol o que possibilitou que ela fosse localizada e resgatada. A mulher retornou ao Brasil no domingo (8/6).

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e medidas cautelares contra dois cidadãos de origem chinesa, que foram detidos no momento em que desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em voo vindo do Camboja.

Também foram cumpridas medidas cautelares contra uma brasileira, além de mandado de busca e apreensão na casa dela, na cidade de São Paulo.

As investigações apontam que o grupo criminoso, composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, aliciava jovens brasileiras com falsas promessas de emprego no estado de Karen, em Mianmar.

Segundo a Polícia Federal, as investigações seguem e os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual.

